Арест отменен. Трамп покинул зал суда после зачитывания обвинений
Бывший президент США Дональд Трамп покинул зал суда после того, как ему было зачитано обвинение.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Вloomberg.
Скорее всего, Трампа был отпущен из суда под личное обязательство. Заметим, что, покидая зал суда, Трамп не сделал никаких заявлений. Он сразу отправился в свой кортеж.
СМИ опубликовали копию обвинительного акта. Так, в нем утверждается, что Трамп был частью незаконного плана по сокрытию отрицательной информации. В том числе он причастен к незаконному платежу в размере 130 000 долларов Сторми Дэниелс для того, чтобы "купить" молчание по вопросу ее предполагаемой связи с политиком
В обвинительном акте утверждается, что причиной совершения преступления по фальсификации деловой документации было частично "продвижение его кандидатуры".
Напомним, в четверг, 30 марта, большое жюри присяжных в суде Нью-Йорка обвинило Трампа за выплату 130 тысяч долларов актрисе Сторми Дэниелс . Против Трампа выдвинуто более 30 пунктов, связанных с бизнес-мошенничеством.
Детальнее о ситуации с Дональдом Трампом читайте в материале РБК-Украина - "Впервые в истории США. В чем хотят обвинить Трампа и угрожает ли ему арест".
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