ua ru
Вт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Арест отменен. Трамп покинул зал суда после зачитывания обвинений

Новина українською →
США, Вторник 04 апреля 2023 22:33
Арест отменен. Трамп покинул зал суда после зачитывания обвинений Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Бывший президент США Дональд Трамп покинул зал суда после того, как ему было зачитано обвинение.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Вloomberg.

Скорее всего, Трампа был отпущен из суда под личное обязательство. Заметим, что, покидая зал суда, Трамп не сделал никаких заявлений. Он сразу отправился в свой кортеж.

СМИ опубликовали копию обвинительного акта. Так, в нем утверждается, что Трамп был частью незаконного плана по сокрытию отрицательной информации. В том числе он причастен к незаконному платежу в размере 130 000 долларов Сторми Дэниелс для того, чтобы "купить" молчание по вопросу ее предполагаемой связи с политиком

В обвинительном акте утверждается, что причиной совершения преступления по фальсификации деловой документации было частично "продвижение его кандидатуры".

Напомним, в четверг, 30 марта, большое жюри присяжных в суде Нью-Йорка обвинило Трампа за выплату 130 тысяч долларов актрисе Сторми Дэниелс . Против Трампа выдвинуто более 30 пунктов, связанных с бизнес-мошенничеством.

Детальнее о ситуации с Дональдом Трампом читайте в материале РБК-Украина - "Впервые в истории США. В чем хотят обвинить Трампа и угрожает ли ему арест".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки
NEWS
Арест отменен. Трамп покинул зал суда после зачитывания обвинений
Арест отменен. Трамп покинул зал суда после зачитывания обвинений
DAILY
Шаг к победе. От чего зависит успех наступления ВСУ и как оно может изменить войну
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Шаг к победе. От чего зависит успех наступления ВСУ и как оно может изменить войну