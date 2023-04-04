Арест отменен. Трамп покинул зал суда после зачитывания обвинений

Бывший президент США Дональд Трамп покинул зал суда после того, как ему было зачитано обвинение.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Вloomberg.

Скорее всего, Трампа был отпущен из суда под личное обязательство. Заметим, что, покидая зал суда, Трамп не сделал никаких заявлений. Он сразу отправился в свой кортеж.

СМИ опубликовали копию обвинительного акта. Так, в нем утверждается, что Трамп был частью незаконного плана по сокрытию отрицательной информации. В том числе он причастен к незаконному платежу в размере 130 000 долларов Сторми Дэниелс для того, чтобы "купить" молчание по вопросу ее предполагаемой связи с политиком

В обвинительном акте утверждается, что причиной совершения преступления по фальсификации деловой документации было частично "продвижение его кандидатуры".