Финляндия официально стала членом НАТО

Финляндия сегодня, 4 апреля, официально стала членом оборонного Североатлантического альянса. Флаг страны будет поднят у штаб-квартиры НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена на церемонии обмена документов между Финляндией и Альянсом.

Таким образом, страна стала 31-м членом блока.

Обновлено 16:06. Генсек НАТО прокомментировал вступление Финляндии в Альянс.

"Путин хотел закрыть двери в НАТО, но в ответ получил другое. Наша дверь открыта", - заявил Йенс Столтенберг.

Фото: Финляндия передала документы о вступлении в НАТО и стала 31-м членом Альянса (twitter.com/niinisto)

Отметим, что министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто передал государственному секретарю США Энтони Блинкену документ о вступлении Финляндии.

После этого запланирована совместная пресс-конференция генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Финляндии Саули Ниинистьо.

В Брюсселе состоится специальная церемония, а у штаб-квартиры НАТО поднимут флаг Финляндии.

Историческое событие

Как накануне заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу является историческим событием. А с точки зрения процедуры ее принятия, это был самый быстрый процесс ратификации в истории организации.

Путь Финляндии в НАТО

Напомним, что в мае 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО.

После этого страны-члены НАТО, как того требует процедура,

начали одобрять их заявки. Однако, проблема возникла из-за Турции и Венгрии, которые тормозили их движение в блок.

Впрочем, если Финляндии все же удалось добиться успеха и получить одобрение от Будапешта и Анкары, то Швеция до сих пор ждет ратификации от этих стран.

Граница РФ с НАТО увеличивается

Примечательно, как и предупреждал генсек НАТО Йенс Столтенберг, после присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу длина границы НАТО с Россией увеличилась (страна-агрессор получила дополнительные 1340 км границы с Альянсом).

Добавим, что в Кремле воспринимают достаточно серьезный такой шаг. Поскольку угрожали Финляндии "ответом" в случае вступления в Альянс и заявляли, что это якобы "не принесет безопасности в Европу". В итоге, диктатор Владимир Путин, "боявшийся НАТО у границ", получил их еще больше.

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