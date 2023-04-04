ua ru
Вт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Новая опасность. Игнат рассказал о тактике применения Россией планирующих бомб

Новина українською →
Украина, Вторник 04 апреля 2023 09:48
Новая опасность. Игнат рассказал о тактике применения Россией планирующих бомб Фото: спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталия Гурковская

Недавно Россия начала использовать планирующие бомбы, разбрасывая их по несколько десятков в день по всей территории разграничения с самолетов Су-35 и Су-34. И эта тактика врага - новая угроза для украинских сил ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Никакого затишья нет. Авиация врага, к сожалению, работает и вчера не раз говорили в новостях, что начали применять планирующие бомбы, которые могут лететь десятки километров, до 70 км приблизительное расстояние. Противник применяет 10-15 до 20 бомб за день по всей линии разграничения с самолетов Су-35, Су-34, что не входят в зону поражения нашей ПВО, и это для нас новая такая угроза, на которую нужно оперативно реагировать", - рассказал он.

Но, по словам Игната, реагировать пока Украине нечем.

"Потому что чтобы эти самолеты отогнать как можно дальше от наших границ нам нужны дальнобойные системы и средства ПВО такие как Patriot и, безусловно, хочется нам истребителей, которые могут применять ракеты класса воздух-воздух на больших расстояниях", - добавил он.

Как сообщалось, Россия начала производить аналоги американских планирующих бомб.

Напомним, для ударов по Сумской области в ночь на 24 марта РФ использовала свои аналоги американских планирующих бомб JDAM-ER.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Зима никак не отступит. Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине
Зима никак не отступит. Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине
DAILY
Шаг к победе. От чего зависит успех наступления ВСУ и как оно может изменить войну
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Шаг к победе. От чего зависит успех наступления ВСУ и как оно может изменить войну