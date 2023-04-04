Новая опасность. Игнат рассказал о тактике применения Россией планирующих бомб

Недавно Россия начала использовать планирующие бомбы, разбрасывая их по несколько десятков в день по всей территории разграничения с самолетов Су-35 и Су-34. И эта тактика врага - новая угроза для украинских сил ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Никакого затишья нет. Авиация врага, к сожалению, работает и вчера не раз говорили в новостях, что начали применять планирующие бомбы, которые могут лететь десятки километров, до 70 км приблизительное расстояние. Противник применяет 10-15 до 20 бомб за день по всей линии разграничения с самолетов Су-35, Су-34, что не входят в зону поражения нашей ПВО, и это для нас новая такая угроза, на которую нужно оперативно реагировать", - рассказал он.

Но, по словам Игната, реагировать пока Украине нечем.

"Потому что чтобы эти самолеты отогнать как можно дальше от наших границ нам нужны дальнобойные системы и средства ПВО такие как Patriot и, безусловно, хочется нам истребителей, которые могут применять ракеты класса воздух-воздух на больших расстояниях", - добавил он.