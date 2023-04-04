Румыния выделила на улучшение оборонного потенциала Украины более 800 тысяч долларов
Правительство Румынии приняло решение выделить на улучшение оборонного потенциала Украины 800 тысяч долларов.
Об этом заявил глава МИД Румынии Богдан Ауреску, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Румынии.
"Румыния обязуется, и я объявлю об этом завтра и сегодня, что мы внесем дальнейший вклад в программы укрепления оборонного потенциала Альянса, выделив более 800 тысяч долларов для Украины и 750 тысяч долларов для Молдовы, чтобы улучшить их оборонный потенциал", - заявил он.
Напомним, Украина инициировала проведение первой Черноморской конференции по безопасности, которая состоится 12-13 апреля в Бухаресте. Организатором также выступает Румыния.
Кроме того, Румыния и Германия пообещали конкретные шаги по поддержке Украины во время борьбы против России.
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