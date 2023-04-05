Новий пакет допомоги від США та Фінляндія у складі НАТО: новини за 4 квітня

Війна РФ проти України:

Росія передала Білорусі "Іскандер-М", який може нести ядерні ракети, - Шойгу

За словами міністра оборони РФ Сергій Шойгу, до Білорусі передано комплекс "Іскандер-М", який може використовувати ракети у звичайному та ядерному виконанні.

Він також повідомив, що частина білоруських літаків штурмової авіації "отримали здатність завдавати ударів по об'єктах супротивника засобами поразки в ядерному оснащенні".

Фінляндія офіційно стала членом НАТО

Фінляндія офіційно стала членом оборонного Північноатлантичного альянсу. Прапор країни підняли біля штаб-квартири НАТО. Таким чином, кількість країн-членів Альянсу збільшилася до 31.

Україна започатковує нову державну політику з розмінування територій

Уряд доручив створити окрему структуру - Державний центр гуманітарного розмінування, який братиме участь у плануванні заходів протимінної діяльності та забезпечить роботу системи управління якістю розмінування.

Тим часом Україна створює широку коаліцію країн, які допоможуть зробити так, щоб процес розмінування не тривав десятиліття. Першочерговою потребою є фінансові ресурси.

Румунія виділила на поліпшення оборонного потенціалу України понад 800 тисяч доларів

"Румунія зобов'язується, і я оголошу про це завтра і сьогодні, що ми зробимо подальший внесок у програми зміцнення оборонного потенціалу Альянсу, виділивши понад 800 тисяч доларів для України і 750 тисяч доларів для Молдови, щоб поліпшити їхній оборонний потенціал", - заявив глава МЗС Румунії Богдан Ауреску.

США оголосили пакет допомоги для України на 2,6 млрд доларів

Міністерство оборони США оголосило про нову критично важливу допомогу Україні у сфері безпеки. Це включає в себе надання більшої кількості боєприпасів для наданих США ЗРК HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів.

Залужний провів нові переговори з Міллі: обговорили посилення ППО та постачання зброї

Під час розмови Залужний розповів про обстановку на лінії фронту. Під час переговорів була приділена особлива увага питанню постачання озброєння та боєприпасів.

Росія намагається відродити шпигунську мережу у країнах Європи, - Politico

Видання зазначає, що об'єкти критичної інфраструктури є основною ціллю для збору розвідданих російськими шпигунами, пріоритетом яких є моніторинг стану виробництва та поставок зразків західної зброї в Україну.

Директор Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс заявив, що російські спецслужби прагнуть відновити або створити нові можливості для своєї розвідувальної діяльності в Європі. Зокрема, і вони вивчають інші методи збору розвідданих: кібер, нетрадиційне прикриття, онлайн-операції.

Трампа заарештували більше ніж на годину для зачитування обвинувачень

Вчора колишній президент США Дональд Трамп прибув до суду Нью-Йорка, де його заарештували до висунення звинувачень.

У суді він не визнав себе винним за 34 пунктами обвинувального ув'язнення. Трамп заперечив десятки пунктів обвинувачення у фальсифікації ділової документації та змові у зв'язку з його ймовірною роллю у виплаті грошей "під шумок" двом жінкам наприкінці його президентської кампанії 2016 року.

Через понад годину Трамп залишив залу суду після того, як йому зачитали звинувачення.

Мера Тернополя викрили у зловживанні преміями. Міськрада заперечує звинувачення

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що Тернопільський міський голова Сергій Надал впродовж війни виписував собі максимальні премії. За це щодо нього було складено адміністративний протокол.

При цьому у міськраді заявили, що він вирішив відмовитися від цих виплат у зв’язку із війною в Україні.

Кулеба про членство в НАТО: Вільнюс 2023 року - можливість виправити помилки Бухареста 2008 року

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що саміт НАТО у Вільнюсі - це можливість держав-членів Північноатлантичного альянсу виправити помилки, яких було допущено на саміті у Бухаресті у 2008 році.