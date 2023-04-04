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МИД Венгрии об аресте Путина: ордер - символический, он не приблизит окончание войны

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Будапешт, Вторник 04 апреля 2023 08:48
МИД Венгрии об аресте Путина: ордер - символический, он не приблизит окончание войны Фото: в Венгрии назвали символическим ордер на арест Путина (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Венгрии считают, что ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина символический. Будапешт уверен, что он не ускорит окончание войны в Украине.

Об этом заявил заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Модер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий "Суспільному".

"Мы убеждены, что символические действия не приблизят завершение этой войны. Я думаю, что этот конкретный случай (ордер МУС на арест Путина, - ред.) скорее символичен, потому что, очевидно, российский президент не поедет ни в одну страну, где его могут арестовать. Следовательно, это сообщение, но только символическое сообщение", - сказал чиновник.

Он отметил, что Венгрия сосредотачивается на оказании "ощутимой помощи" Украины. По его словам, речь идет о попытках улучшить жизнь украинских детей в Венгрии.

"Мы сосредоточены на этом, а не другом виде символической войны, которую ведет Евросоюз", - заявил дипломат.

В то же время представитель МИД на вопрос, нужно ли преследовать Путина в суде, сказал, что все ответственные за военные преступления должны отвечать.

"Эта позиция Венгрии касается всех случаев, независимо от национальности, страны или какой-либо принадлежности. Мы убеждены, что, в конце концов, справедливость побеждает. Возможно, в более долгосрочной перспективе, чем в краткосрочной", - заявил Модер.

Напомним, ранее в правительстве Виктора Орбана заявили, что Венгрия не будет арестовывать Путина, если он приедет в страну.

Кроме того, Венгрия блокировала совместное заявление ЕС по ордеру на арест российского диктатора.

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