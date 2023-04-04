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США объявили пакет помощи для Украины на 2,6 млрд долларов. Что в него войдет

Новина українською →
Вашингтон , Вторник 04 апреля 2023 18:40
США объявили пакет помощи для Украины на 2,6 млрд долларов. Что в него войдет Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Данила Крамаренко, Валерия Полищук

Соединенные Штаты Америки (США) выделяют очередной пакет военной помощи для Украины в размере 2,6 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Сегодня Министерство обороны США объявило о новой критически важной помощи Украине в сфере безопасности. Это включает в себя разрешение президента на предоставление помощи по безопасности с предоставлением большего количества боеприпасов для предоставленных США ЗРК HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, которые Украина использует для своей обороны ... на сумму до 500 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

В состав пакета входят:

  • Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot;
  • Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 120-мм минометные мины;
  • 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;
  • 25-мм боеприпасы;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), запускаемые в трубе;
  • Примерно 400 гранатометов и 200 000 боеприпасов;
  • 11 тактических транспортных средств для эвакуации оборудования;
  • 61 тяжелый топливозаправщик;
  • 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
  • Испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей;
  • запасные части и другое полевое оборудование.

Кроме того, Пентагон объявил о предоставлении значительного пакета средств противовоздушной обороны, а также артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противотанковых систем за счет средств Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности (USAI) на сумму 2,1 миллиарда долларов.

    В рамках USAI Министерство обороны предоставит Украине:

    • дополнительные боеприпасы для Национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
    • Девять 30-мм орудий для противодействия беспилотным авиационным системам;
    • 10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением c-UAS;
    • 3 радара воздушного наблюдения;
    • 30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;
    • 130-мм и 122мм артиллерийские снаряды;
    • 122-мм реактивные снаряды "ГРАД";
    • Ракетные установки и боеприпасы;
    • 120-мм и 81-мм минометные системы;
    • 120-мм, 81-мм и 60-мм минометы;
    • 120-мм танковые боеприпасы;
    • противотанковые системы Javelin;
    • противотанковые ракеты;
    • высокоточные авиационные боеприпасы;
    • приблизительно 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов к стрелковому оружию;
    • семь тактических автомобилей для восстановления оборудования;
    • восемь тяжелых топливозаправщиков и 105 прицепов с топливом;
    • бронированные мостовые системы;
    • четыре машины материально-технической поддержки;
    • грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
    • оборудование защищенной связи;
    • терминалы и услуги SATCOM;
    • финансирование обучения, технического обслуживания и поддержания.

    Напомним, ранее Reuters со ссылкой на источники писало о планах выделить пакет для Украины на 2,6 млрд долларов. Ожидалось, что в него войдут радары, боеприпасы для танков и боевых самолетов, мостоукладчики и многое другое.

    Кроме того, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на днях заявил о том, что Вашингтон пока не планирует передавать ракеты большой дальности ATACMS, но рассматривает другие варианты наращивания дальнобойных возможностей Украины.

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