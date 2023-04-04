Мэра Тернополя уличили в злоупотреблении премиями. Горсовет отрицает обвинения

Во вторник, 4 апреля, Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что Тернопольский городской голова Сергей Надал на протяжении войны выписывал себе максимальные премии. За это относительно него был составлен административный протокол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАПК .

"Мэр Тернополя с 2021 и в течение 2022 года премировал себя в максимальном размере и оказывал себе помощь на оздоровление, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов также в максимальных предельно допустимых объемах. Размер премий мог достигать 250% должностного оклада", - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что это содержит признаки нарушений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Поэтому агентство составило административный протокол касательно конфликта интересов в отношении Тернопольского городского головы Сергея Надала.

В Тернопольском городском совете заявили, что в 2022 году Надал не получал и вообще не обращался с заявлениями о предоставлении материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и пособий на оздоровление. По словам горсовета, он решил отказаться от этих выплат в связи с войной в Украине.