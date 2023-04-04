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Россия пытается возродить шпионскую сеть в странах Европы, - Politico

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Вторник 04 апреля 2023 20:55
Россия пытается возродить шпионскую сеть в странах Европы, - Politico Фото: Россия пытается возродить шпионскую сеть в странах Европы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия пытается оправиться от прошлогодней скоординированной массовой высылки сотрудников российской разведки, работавших в Европе под дипломатическим прикрытием. Поэтому сейчас Москва предпринимает попытки возродить шпионскую сеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что объекты критической инфраструктуры являются основной целью для сбора разведданных российскими шпионами, приоритетом которых является мониторинг состояния производства и поставок образцов западного оружия в Украину.

Появляется все больше доказательств того, что служба внешней разведки РФ и ее военное разведывательное управление (ГРУ) активно пытаются восстановить собственные сети шпионов, особенно учитывая военную помощь, поступающую Украине.

Глава британской службы безопасности MI5 Кен МакКаллум назвал это "самым значительным стратегическим ударом" по Москве в новейшей истории разведки. После вторжения в Украину из Европы было выдворено более 400 так называемых незаявленных сотрудников разведки, в том числе из Франции, Бельгии и Германии, что резко сократило сферу влияния и возможности Кремля по шпионажу в Европе.

В свою очередь Служба безопасности и разведки Финляндии (SUPO) заявила, что высылка российских разведчиков и отказ в визе тем, кто их заменил, существенно ослабили разведывательные операции Москвы в Северном регионе.

При этом директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что российские спецслужбы стремятся восстановить или создать новые возможности для своей разведывательной деятельности в Европе. В частности, и они изучают другие методы сбора разведданных: кибер, нетрадиционное прикрытие, онлайн-операции.

Напомним, в Польше с февраля задержали уже шестерых шпионов из РФ и Беларуси.

Нидерланды через шпионаж закрыли Российский торговый дом и высылали дипломатов.

Однако недавно высланные из ЕС российские шпионы-дипломаты появились в Сербии.

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