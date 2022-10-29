Новая военная помощь от США и экстренные ограничения электричества: новости за 28 октября

Война России против Украины: последние новости

Пентагон объявил новый пакет военной помощи для Украины

Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи на сумму 275 млн. долларов.

Новый пакет включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, бронированные автомобили HMMWV, антенну спутниковой связи и многое другое. Что касается антенны, то она не имеет отношения к системе Starlink.

Киев переходит к экстренным ограничениям электричества

В Киеве возник дефицит мощности в размере 30% потребления, поэтому в ближайшие дни будут применены более жесткие и длительные отключения электричества.

"Энергосистема страны получила новые повреждения. В результате этого в Киеве возник дефицит мощности в размере 30% потребления", - говорится в сообщении.

Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, НЭК "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения.

Норвегия ввела очередной пакет санкций против РФ

В пятницу, 28 октября, Норвегия ввела очередные санкции против физических и юридических лиц России.

Ограничения ввели еще против 30 человек и 7 компаний. В список попали лица, причастные к организации "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

В Турции по российскому запросу задерживали журналистку ATR

На въезде в Турцию по российскому запросу задерживали журналистку крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилову.

Халилова была задержана вчера ночью в аэропорту Стамбула по прилету из Хорватии, на нее сработала база Интерпола. В настоящее время ее освободили и разрешили въехать на территорию Турции.

Запрос в Интерпол направила Россия, и Турция была вынуждена соблюдать процедуры.

Раде предлагают досрочно забрать мандат у Рабиновича и Васильковского

Верховная рада может досрочно лишить народных депутатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского мандатов. Соответствующие документы уже были внесены в парламент.

Автором документов является глава Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко. Он предлагает лишить полномочий депутата из запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и члена фракции "Слуга народа" Игоря Васильковского.

Основанием для лишения мандата в обоих документах называют указ президента Украины Владимира Зеленского от 18 июля 2022 г. №502/2022 о прекращении гражданства депутатов.

"Слуга народа" отзывает мандаты у депутатов-коллаборантов

Правящая партия "Слуга народа" приняла решение отозвать мандаты у местных депутатов, подозреваемых в работе на российских оккупантов.

"На последнем заседании политического совета партии "Слуга народа" приняли решение о лишении мандатов местных депутатов, по которым есть подозрение в сотрудничестве с врагом", - отметил народный депутат Александр Качура.

ВСУ почти взяли под контроль важную трассу в Луганской области

Вооруженные силы Украины практически взяли под контроль важную трассу между оккупированными городами Сватово и Кременной.

"Можно сказать, что трасса Сватово-Кременная практически под контролем Вооруженных сил Украины. И несмотря на плохую погоду и ливни несколько дней подряд, что замедлило продвижение ВСУ, все равно продвижение есть. Небольшое, но оно есть ежедневно", - отметил начальник Луганской ОВА. Сергей Гайдай.

Цены на электроэнергию зафиксировали до конца отопительного сезона

Кабинет Министров Украины до конца отопительного сезона зафиксировал цены на электроэнергию для населения. Сегодняшним решением было продлено действие специальных обязанностей, возложенных на участников рынка.

Таким образом, льготные цены на электрическую энергию для населения сохранятся, по меньшей мере, до 31 марта 2023 года.

"Сегодня, несмотря на войну и массированные обстрелы энергетической инфраструктуры, принято решение сохранить неизменными тарифы для населения, чтобы предотвратить дополнительную финансовую нагрузку на наших граждан", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

В РФ заявили, что смогли мобилизовать 300 тысяч человек. Часть уже отправили в Украину

Президенту РФ Владимиру Путину доложили, что меры по частичной мобилизации закончены и в армию набрали 300 тысяч военных. В Украину уже отправили 82 тысяч россиян.

Также министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину, что 82 тысяч мобилизованных направлены в Украину, а еще 218 тысяч мобилизованных совершенствуют свою подготовку на полигонах в РФ.

Путин на встрече с Шойгу заявил, что отправлять на передовую нужно только хорошо подготовленных мобилизованных.

Прогноз погоды на сегодня.

В субботу, 28 октября, в Украине облачно с прояснениями, местами возможны дожди.

Завтра в Украине осадки не ожидаются. Лишь на севере Левобережья днем местами небольшой дождь. Ночью и утром в западной и восточной части местами туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью синоптики прогнозируют 4-9°, днем – 13-18°. В восточных областях ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.