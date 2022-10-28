В Турции по российскому запросу задерживали журналистку ATR

На въезде в Турцию по российскому запросу задерживали журналистку крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя гендиректора телеканала Айдера Муждабаева.

По его словам, Халилова была задержана вчера ночью в аэропорту Стамбула по прилету из Хорватии, на нее сработала база Интерпола. На данный момент ее освободили и разрешили въехать на территорию Турции.

Он также отметил, что запрос в Интерпол направила Россия, и Турция была вынуждена соблюдать процедуры.

"Но в любом случае это унизительно для тех, кого задерживают незаконно. В данном случае, согласно сфальсифицированным Россией материалам", - отметил Муждабаев.