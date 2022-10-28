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Британская разведка назвала причину перехода российской армии в глухую оборону

Новина українською →
Украина, Пятница 28 октября 2022 10:26
Британская разведка назвала причину перехода российской армии в глухую оборону Фото: Российская армия перешла в оборону почти по всей линии фронта (Getty Image)
Автор: Александр Белоус

За последние шесть недель наблюдается явный переход российских сухопутных войск к долгосрочной оборонительной позиции на большинстве участков линии фронта в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, это, вероятно, связано с более реалистичной оценкой того, что сильно недоукомплектованные, плохо обученные силы в Украине в настоящее время способны только к оборонительным операциям.

По данным британской разведки, даже если России удастся укрепить долгосрочные оборонительные рубежи, ее оперативная схема останется уязвимой.

"Чтобы вернуть себе инициативу, ей потребуется восстановить более качественные, мобильные силы, способные динамично противостоять украинским прорывам и проводить собственные крупномасштабные наступательные операции", - говорится в сообщении.

В Минобороны Британии сообщили, что Россия, вероятно, усилила некоторые из своих подразделений к западу от Днепра мобилизованными в связи с крайне низким уровнем комплектования. В сентябре 2022 года российские офицеры сообщали, что некоторые роты на Херсонском направлении состоят из шести-восьми человек при норме в 100 человек.

Напомним, по данным британской разведки, за последние три месяца российская армия смогла захватить только два украинских села.

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