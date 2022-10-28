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В РФ заявили, что смогли мобилизовать 300 тысяч человек. Часть уже отправили в Украину

Новина українською →
Россия, Пятница 28 октября 2022 17:22
В РФ заявили, что смогли мобилизовать 300 тысяч человек. Часть уже отправили в Украину Фото: В РФ заявили, что смогли мобилизовать 300 тысяч человек (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Президенту РФ Владимиру Путину доложили, что меры по частичной мобилизации закончены и в армию набрали 300 тысяч военных. В Украину уже отправили 82 тысяч россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, приводимое российскими СМИ.

"Установленная задача 300 тысяч человек выполнена, других мобилизационных задач не планируется", - заявил Шойгу.

Также министр доложил Путину, что 82 тысячи мобилизованных направлены в Украину, а еще 218 тысяч мобилизованных усовершенствуют свою подготовку на полигонах в РФ.

Путин на встрече с Шойгу заявил, что отправлять на передовую нужно только хорошо подготовленных мобилизованных.

Напомним, что ранее Путин попытался оправдать мобилизацию в РФ и назвал сроки ее завершения.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России. Позже стало известно, что мобилизованные россияне продолжают бунты и отказываться выполнять приказы командования на фоне плохих условий на полигонах.

Уже через несколько дней украинские военные начали брать в плен первых призывников.

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