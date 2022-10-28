В РФ заявили, что смогли мобилизовать 300 тысяч человек. Часть уже отправили в Украину

Фото: В РФ заявили, что смогли мобилизовать 300 тысяч человек (GettyImages)

Президенту РФ Владимиру Путину доложили, что меры по частичной мобилизации закончены и в армию набрали 300 тысяч военных. В Украину уже отправили 82 тысяч россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, приводимое российскими СМИ.