ua ru
Пт, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Цены на электроэнергию зафиксировали до конца отопительного сезона

Новина українською →
Киев, Пятница 28 октября 2022 21:20
Цены на электроэнергию зафиксировали до конца отопительного сезона Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Кабинет министр Украины до конца отопительного сезона зафиксировал цены на электроэнергию для населения. Сегодняшним решением было продлено действие специальных обязанностей, которые возложены на участников рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства энергетики.

Таким образом, льготные цены на электрическую энергию для населения сохранятся как минимум до 31 марта 2023 года.

"Сегодня, несмотря на войну и массированные обстрелы энергетической инфраструктуры, принято решение сохранить неизменными тарифы для населения, чтобы предотвратить дополнительную финансовую нагрузку на наших граждан", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Отметим, на сегодня тарифы составляют:

  • 1,44 грн/кВт*час - при потреблении до 250 кВт*ч в месяц
  • 1,68 грн/кВт*час - при потреблении свыше 250 кВт*ч в месяц

Для общежитий, юридических лиц, которые расселяют у себя переселенцев, дачных кооперативов, гаражей и религиозных организаций также установлен тариф 1,68 грн/кВт*час.

Этот тариф действует в многоквартирных домах при использовании электроэнергии для технических целей: работы индивидуальных тепловых пунктов, котельных, лифтов, насосов, домофонов и освещения дворов, лестниц и номерных знаков.

Новым постановлением перечень дополнен аварийным и эвакуационным освещением, противопожарными системами, системами вентиляции, дымоудаления и кондиционирования, системами сигнализации и авиационными маяками.

Напомним, ранее были зафиксированы цены на газ тоже до конца отопительного сезона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Тарифы Отопительный сезон
NEWS
Киев переходит к экстренным ограничениям электричества: что будет с графиками
Киев переходит к экстренным ограничениям электричества: что будет с графиками
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год