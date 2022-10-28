Цены на электроэнергию зафиксировали до конца отопительного сезона

Кабинет министр Украины до конца отопительного сезона зафиксировал цены на электроэнергию для населения. Сегодняшним решением было продлено действие специальных обязанностей, которые возложены на участников рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства энергетики.

Таким образом, льготные цены на электрическую энергию для населения сохранятся как минимум до 31 марта 2023 года.

"Сегодня, несмотря на войну и массированные обстрелы энергетической инфраструктуры, принято решение сохранить неизменными тарифы для населения, чтобы предотвратить дополнительную финансовую нагрузку на наших граждан", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Отметим, на сегодня тарифы составляют:

1,44 грн/кВт*час - при потреблении до 250 кВт*ч в месяц

1,68 грн/кВт*час - при потреблении свыше 250 кВт*ч в месяц

Для общежитий, юридических лиц, которые расселяют у себя переселенцев, дачных кооперативов, гаражей и религиозных организаций также установлен тариф 1,68 грн/кВт*час.

Этот тариф действует в многоквартирных домах при использовании электроэнергии для технических целей: работы индивидуальных тепловых пунктов, котельных, лифтов, насосов, домофонов и освещения дворов, лестниц и номерных знаков.

Новым постановлением перечень дополнен аварийным и эвакуационным освещением, противопожарными системами, системами вентиляции, дымоудаления и кондиционирования, системами сигнализации и авиационными маяками.