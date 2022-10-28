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Разведчики показали, как освободили Невское и уничтожили десятки оккупантов

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Невское, Пятница 28 октября 2022 18:35
Разведчики показали, как освободили Невское и уничтожили десятки оккупантов Фото: Разведчики показали, как уволили Невское и уничтожили десятки кафиров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате проведенной операции по освобождению поселка Невское (Луганская область) было уничтожено 34 оккупанта. Еще троих взяли в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Группа "Кедр" Главного управления разведки Министерства обороны Украины 23 октября с участием 5 роты 66 Бригады Вооруженных сил Украины освободила поселок Невское Луганской области", - говорится в сообщении.

По информации ГУР, в ходе молниеносной наступательной операции украинские защитники разбили превосходящие силы оккупантов. Военным удалось уничтожить 34 вражеских стрелка и 3 пулеметных расчета. Уцелевшие оккупанты покинули бронетехнику и отступили из поселка.

"Разведчики взяли в плен трех российских "контрактников", военный КАМАЗ с боекомплектом и две боевые машины пехоты", - добавили в разведке.

ЗСУ встановили прапор у Невському в Луганській області (відео)

Недавно ВСУ установили флаг в Невском Луганской области.

Напомним, что недавно ВСУ вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов на Донбассе. Среди них было и село Невское.

Также 5 октября утром глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские военные официально приступили к деоккупации Луганской области. Тогда он рассказывал, что ВСУ уже освободили несколько населенных пунктов.

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