Норвегия ввела очередной пакет санкций против РФ: подробности

В пятницу, 28 октября, Норвегия ввела очередные санкции против физических и юридических лиц России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИДа Норвегии.

Ограничения ввели еще против 30 человек и 7 компаний. В список попали лица, причастные к организации "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

"Мы снова действуем совместно с ЕС, чтобы ввести санкции против России, чтобы оказывать давление на российское правительство и его сторонников. Дополнительные санкции - это необходимый ответ на жестокую войну России и незаконную аннексию четырех областей Украины", - заявила министр иностранных дел Анникен Хюиттфельд.

Введенные широкомасштабные пакеты санкций призваны снизить способность России финансировать свою незаконную войну в Украине. Новый пакет санкций ужесточает ограничения на товары и услуги, имеющие значение для России. Также Норвегия решила следующее: