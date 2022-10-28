ВСУ уничтожили еще 480 оккупантов и почти десяток вражеских танков: обновлены потери России
Фото: российский мобилизованный (Getty Images)
За минувшие сутки, 27 октября, наши воины ликвидировали еще около 500 российских оккупантов. Также были уничтожены 9 танков и более 10 бронемашин.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 28 октября ориентировочно составили:
- личного состава - около 69700 (+480) человек ликвидировано;
- танков - 2640 (+9) ед;
- боевых бронированных машин - 5378 (+14) ед;
- артиллерийских систем - 1698 (+8) ед;
- РСЗО - 379 (+0) ед;
- средства ПВО - 192 (+0) ед;
- самолетов - 272 (+1) ед;
- вертолетов - 251 (+2) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1401 (+3) ед;
- крылатые ракеты - 351 (+0 ед);
- корабли/катера - 16 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 4088 (+10) ед;
- специальная техника - 151 (+1) ед.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Генштаба, Россия пытается скрыть свои потери во избежание паники.
Тем временем глава Кремля Владимир Путин придумал фантастические числа комментируя потери наших героев в войне против оккупантов. По его словам соотношение составляет якобы 1 к 7 или 1 к 8. Причем в пользу оккупационных войск.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.