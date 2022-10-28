Киев переходит к экстренным ограничениям электричества: что будет с графиками

В Киеве возник дефицит мощности в размере 30% потребления, поэтому в ближайшие дни будут применены более жесткие и длительные отключения электричества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК.

"Энергосистема страны получила новые повреждения. В результате этого в Киеве возник дефицит мощности в размере 30% потребления", - говорится в сообщении. Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, НЭК "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения. "Пока графики аварийных отключений, которые составлены накануне, не актуальны. К сожалению, в ближайшие дни будут применены более жесткие и длительные отключения", - сообщают в ДТЭК. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба также заявил, что необходимо подготовиться к экстренным отключениям электроэнергии на неопределенный срок. В настоящее время ведется работа по более удобным графикам, которые будут учитывать текущее состояние энергосистемы.