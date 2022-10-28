Раде предлагают досрочно забрать мандат у Рабиновича и Васильковского
Верховная рада может досрочно лишить народных депутатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского мандатов. Соответствующие документы уже были внесены в парламент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты постановления 8160 и 8161 на сайте парламента.
Автором документов является глава Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко. Он предлагает лишить полномочий депутата из запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и члена фракции "Слуга народа" Игоря Васильковского.
Основанием для лишения мандата в обоих документах называют указ президента Украины Владимира Зеленского от 18 июля 2022 г. №502/2022 о прекращении гражданства депутатов.
Напомним, ранее Рада досрочно лишила мандата нардепа Дмитрия Шенцева.
Перед этим сам бывший парламентарий написал заявление о сложении мандата.
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