Раде предлагают досрочно забрать мандат у Рабиновича и Васильковского

Верховная рада может досрочно лишить народных депутатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского мандатов. Соответствующие документы уже были внесены в парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты постановления 8160 и 8161 на сайте парламента.