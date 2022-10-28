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Раде предлагают досрочно забрать мандат у Рабиновича и Васильковского

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Киев, Пятница 28 октября 2022 14:06
Раде предлагают досрочно забрать мандат у Рабиновича и Васильковского Фото: Раде предлагают лишить мандата Рабиновича и Васильковского (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная рада может досрочно лишить народных депутатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского мандатов. Соответствующие документы уже были внесены в парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты постановления 8160 и 8161 на сайте парламента.

Автором документов является глава Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко. Он предлагает лишить полномочий депутата из запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и члена фракции "Слуга народа" Игоря Васильковского.

Основанием для лишения мандата в обоих документах называют указ президента Украины Владимира Зеленского от 18 июля 2022 г. №502/2022 о прекращении гражданства депутатов.

Напомним, ранее Рада досрочно лишила мандата нардепа Дмитрия Шенцева.

Перед этим сам бывший парламентарий написал заявление о сложении мандата.

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