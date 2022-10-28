Россия любой ценой хочет заморозить боевые действия в Украине: Дуда назвал причину

Россия, используя тактику устрашения ядерным оружием и "грязной бомбой", всеми силами пытается заморозить боевые действия в Украине, поскольку терпит поражение на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды во время пресс-конференции после встречи с лидером Черногории.

По словам польского президента, звонки министра обороны РФ Сергея Шойгу западным коллегам - попытка Москвы заморозить войну любой ценой.

"По замыслу Москвы, это должно привести к прекращению военной помощи Украине со стороны Запада, стран НАТО, поскольку она, в общем-то, проиграет эту войну, а Украина постепенно восстанавливает контроль на своих границах, признанных международным правом", - отметил Дуда.

Он добавил, что из-за отступления своей армии РФ пытается угрожать ядерным ударом или использованием "грязной бомбы". И подобные угрозы Москвы являются элементом их тактики и попытками запугать западные страны, чтобы заставить их прекратить поддержку Украины.

Кроме того, Дуда подчеркнул, что диалог с Россией нельзя вести, пока она не начнет соблюдать нормы международного права, то есть пока не покинет территорию Украины.

Также он отметил, что помощь Украине необходимо продолжать, несмотря на шантаж Москвы.