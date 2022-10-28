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Россия ночью "Градом" обстреляла Никополь, известны последствия

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Пятница 28 октября 2022 11:04
Россия ночью "Градом" обстреляла Никополь, известны последствия Фото: Россия ночью "Градом" обстреляла Никополь, известные последствия (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью, 28 октября, россияне нанесли около 10 ударов "Градом" по Никополю Днепропетровской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замруководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Как отметил Тимошенко, в результате обстрела загорелся один дачный дом, пожар уже ликвидирован.

Также россияне повредили 4 дома и линию электропередач.

"Накануне Никополь трижды за день накрывали "Ураганом", ствольной артиллерией и "Градом". Повреждены 2 двухэтажных дома, 6 частных и повреждены линии электропередач", - отметил Тимошенко.

Фото: Россия ночью "Градом" обстреляла Никополь, известные последствия (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как недавно россияне жестоко обстреляли Никополь "Градами" и "Шахедами". В результате атак были повреждены дома, автомобили, пищевое предприятие и водопровод.

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Никополь Днепропетровская область Российская Федерация
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