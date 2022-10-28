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РФ повредила самый большой в мире радиотелескоп, находящийся под Харьковом

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Украина, Пятница 28 октября 2022 16:04
РФ повредила самый большой в мире радиотелескоп, находящийся под Харьковом Фото: РФ повредила самый большой в мире радиотелескоп, находящийся под Харьковом (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты повредили крупнейший в мире радиотелескоп, находящийся на территории опытной обсерватории в Чугуевском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД Украины.

"Российские военные повредили оборудование и разрушили здания", - говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника следственного отдела Чугуевского райуправления полиции Ольги Науменко, здание учреждения полностью разрушено и, скорее всего, уже не подлежит восстановлению. Это самый большой не только в Украине, но и во всей Европе радиотелескоп. Территория занимает более 100 гектаров, а действия кафиров нанесли масштабный ущерб.

Следователи зафиксировали последствия разрушений и собрали доказательства пребывания военных России на территории учреждения. Россияне находились на территории станции несколько месяцев до деоккупации населенного пункта. Рыли окопы и оставили немало боеприпасов и остатков от них.

Напомним, что оккупанты в Харьковской области повредили и разрушили более 7 тысяч жилых домов.

Также, оккупанты из артиллерии массированно обстреляли Волчанск в Харьковской области.

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