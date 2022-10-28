Занимался налогами и контролировал СМИ. Так называемый "глава ВГА Приморская" получил подозрение

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении жителю Мариуполя, который перешел на сторону оккупантов и согласивлся стать "главой военно-гражданской администрации Приморска".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА .

По данным СБУ, мужчина с начала полномасштабной войны добровольно решил сотрудничать с россиянами. Представители агрессора назначили его на должность "главы военно-гражданской администрации г. Приморск".

Отмечается, что до своего "карьерного роста" мужчина работал в органах МВД, а затем в службе безопасности одного из промышленных предприятий Мариуполя.

"После своего назначения он с пафосом рассказывал в многочисленных видео о "лучшей жизни", которое наступило в районе, голосовал, что Россия пришла навсегда и призвал жителей и предпринимателей всячески содействовать оккупантам", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для того, чтобы скрыть свою некомпетентность, предатель сразу уволил профессиональных сотрудников и набрал свою "оккупационную команду".

По распоряжению агрессоров ему предоставили полномочия по формированию структуры и комплектации штатов фейковых "органов власти". Он также организовывал меры по контролю за местными предпринимателями, системы налогообложения для наполнения местного бюджета, контроль над "нужной" работой СМИ на территории общины.

Так, мужчина сознательно содействовал россиянам в управлении захваченными объектами жилищно-коммунального хозяйства, бытового, торгового обслуживания, транспорта и связи, находящимися в коммунальной собственности местного совета Приморска.

Следователи управления СБУ квалифицировали действия коллаборанта по ч. 5 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора) Уголовного кодекса. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.