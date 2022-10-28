ua ru
Пт, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Занимался налогами и контролировал СМИ. Так называемый "глава ВГА Приморская" получил подозрение

Новина українською →
Запорожская область, Пятница 28 октября 2022 14:52
Занимался налогами и контролировал СМИ. Так называемый "глава ВГА Приморская" получил подозрение Фото: СБУ сообщило о подозрении так называемому главе ВГА Приморска (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении жителю Мариуполя, который перешел на сторону оккупантов и согласивлся стать "главой военно-гражданской администрации Приморска".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

По данным СБУ, мужчина с начала полномасштабной войны добровольно решил сотрудничать с россиянами. Представители агрессора назначили его на должность "главы военно-гражданской администрации г. Приморск".

Отмечается, что до своего "карьерного роста" мужчина работал в органах МВД, а затем в службе безопасности одного из промышленных предприятий Мариуполя.

"После своего назначения он с пафосом рассказывал в многочисленных видео о "лучшей жизни", которое наступило в районе, голосовал, что Россия пришла навсегда и призвал жителей и предпринимателей всячески содействовать оккупантам", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для того, чтобы скрыть свою некомпетентность, предатель сразу уволил профессиональных сотрудников и набрал свою "оккупационную команду".

По распоряжению агрессоров ему предоставили полномочия по формированию структуры и комплектации штатов фейковых "органов власти". Он также организовывал меры по контролю за местными предпринимателями, системы налогообложения для наполнения местного бюджета, контроль над "нужной" работой СМИ на территории общины.

Так, мужчина сознательно содействовал россиянам в управлении захваченными объектами жилищно-коммунального хозяйства, бытового, торгового обслуживания, транспорта и связи, находящимися в коммунальной собственности местного совета Приморска.

Следователи управления СБУ квалифицировали действия коллаборанта по ч. 5 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора) Уголовного кодекса. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в Украине проверяют критические объекты инфраструктуры на наличие среди сотрудников людей, которые могут работать с россиянами.

Кроме того, правоохранители задержали депутата ОПЗЖ и руководителя филиала столичного банка, предлагавших уклонистам убегать за границу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины колаборант Запорожская область
NEWS
Перевод часов. Когда Украина перейдет на зимнее время и зачем это нужно
Перевод часов. Когда Украина перейдет на зимнее время и зачем это нужно
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год