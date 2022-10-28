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Пентагон объявил новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

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Пятница 28 октября 2022 18:41
Пентагон объявил новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи на сумму 275 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера Politico Лары Селигмен.

По ее словам, новый пакет включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, бронированные автомобили HMMWV, антенну спутниковой связи и многое другое. Что касается антенны, то она не имеет отношения к системе Starlink.

Американские журналисты публикуют приблизительный список:

  • боеприпасы для ракетных систем HIMARS
  • 500 высокоточных артиллерийских снарядов
  • дистанционные противоминные системы
  • автомобили "Хамви"
  • стрелковое оружие и патроны

Напомним, в конце сентября Палата представителей США одобрила выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 12,4 млрд долларов.

В дальнейшем закон о выделении финпомощи передадут на подпись президенту США Джо Байдену.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения РФ Соединенные Штаты предоставили Украине более миллиона снарядов для гаубиц.

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