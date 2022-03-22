Напад на колону в Маріуполі, сотий збитий літак і старт виплат по 6500: головне на вечір

Почалися виплати 6500

В Україні стартували виплати 6500 гривень працівникам і ФОПам із зон бойових дій. Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що перші 500 тисяч українців вже отримали допомогу.

"Грошові кошти можна витрачати без обмежень, а також знімати в банкоматах або перераховувати на інші карти", - повідомив він.

Також Федоров попередив про Інтернет шахрайство і застеріг від переходу за посиланнями з смс для нібито отримання грошей.

"Повідомлення про нарахування грошей з єпідтримки надійде вам в додатку того банку, клієнтом якого ви є", - підкреслив глава Мінцифри.

Бойовики викрали евакуаційну колону під Маріуполем

Ірина Верещук повідомила про те, що бойовики так званої "ДНР" викрали евакуаційну колону біля селища Мангуш Маріупольського району. Автобуси з людьми рухалися по узгодженому "зеленому" коридору.

"Ось ціна слова тих, хто говорить, що вони миротворці, хто говорить, що приніс мир. Це визнаний коридор, ми його погодили, і зараз людей тримають в заручниках, повідомляють, що техніку заберуть, а людей, можливо, пустять, а може і ні", - сказала Верещук.

Сотий збитий ворожий літак

Сьогодні українські військові збили ворожий літак над Маріуполем. Як повідомив радник Голови ВП Олексій Арестович, це за попередніми даними вже сотий літак окупантів, який знищили ЗСУ.

Безкоштовні продукти в зоні бойових дій

Кабмін прийняв постанову про те, що у зонах бойових дій продукти видаватимуть жителям безкоштовно. На кожну людину визначена норма, скільки якого продукту можна отримати в місяць.

Ситуація на Донбасі

Авдіївка

Окупанти завдали ударів артилерією та авіацією по Авдіївці. В результаті 5 місцевих жителів загинули, ще 20 отримали поранення.

Обстріл Краматорська фосфорними боєприпасами

У Краматорську російські війська застосували фосфорні боєприпаси в ході обстрілів міста. Нагадаємо, що їх використання заборонено міжнародними угодами.

Луганська область

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про те, що сьогодні окупанти обстріляли магазин у Сєвєродонецьку. В результаті є загиблі і поранені.

Крім того, за 21 березня в області сталося близько 14 пожеж. За словами Гайдая, протягом дня вогонь у Рубіжному майже не припинявся, а в Сєвєродонецьку ворог знищує продовольчі склади.

Ситуація в Кривому Розі

Російські війська двічі за ніч 22 березня з "Градів" обстріляли Криворізький район. Як повідомив глава військової адміністрації міста Олександр Вілкул, вогонь вели по місту Зеленодольськ і селу Мала Костромка. В результаті були зруйновані житлові будинки, жертв за попередніми даними немає.

Обстріли Миколаєва

У Миколаєві окупанти обстріляли заправку, в результаті на АЗС сталася пожежа, загинули три людини.

Також був обстріляний морський порт, внаслідок чого була значно пошкоджена інфраструктура.

Що відбувається в Сумській області

Тростянець

Як повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, у Тростянці окупанти влаштували справжній геноцид проти мирних жителів. За його словами, російські військові нелюдяно ставляться до місцевих.

У місті сьогодні тривали вуличні бої. Громадян просили переховуватися в підвальних приміщеннях.

Обстріли в Києві

Сьогодні окупанти обстріляли Оболонський район Києва.

"В результаті удару, який був нанесений по житловому масиву Оболонського району, загорілися дві будівлі і вантажівка. Одна людина загинула, троє отримали поранення",-повідомляє прес-служба КМДА.

Крім того, над столицею сили ППО збили ще одну ракету. Третя впала в Дніпро і не здетонувала.

Ситуація в Київській області

У Київській області ситуація залишається складною. Сьогодні на Житомирській трасі, в Ірпені та Гостомелі тривали бої. Ряд населених пунктів окупований і знаходиться на межі гуманітарної катастрофи

Мер Борисполя Володимир Борисенко звернувся до місцевих жителів з проханням по можливості виїхати з міста.

А голова Київської ОДА Олександр Павлюк повідомив про те, що під Києвом сили ворога зупинені. Він зазначив, що важливо не дати противнику перейти річку Ірпінь, і потенціал поки не дає можливості ЗСУ перейти там у наступ.

Також повідомляється, що на супутникових знімках зафіксовані сім осередків загоряння в зоні відчуження

Виїзд з Чернігова заміновано

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що виїзд з міста в бік Києва заміновано. Однак, за його словами, гуманітарні вантажі все-таки вдається доставити в місто.

"Я можу підтвердити, що прямий виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - у багатьох локаціях заміновано", - зазначив мер.

Ракетний удар по Павлограду

В результаті ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області була знищена залізнична станція Павлоград II.

"Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Загинула одна людина. Рух через станцію зупинено на невизначений час", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.