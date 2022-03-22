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Окупанти здійснюють справжній геноцид у Тростянецькій громаді, - голова Сумської ОДА

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Суми, Вівторок 22 березня 2022 02:26
Окупанти здійснюють справжній геноцид у Тростянецькій громаді, - голова Сумської ОДА Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У Тростянецькій громаді Сумської області вже третій тиждень спостерігається важка ситуація. Російські окупанти роблять справжній геноцид проти мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.

"Те, що відбувається в Тростянецькій громаді - це справжній геноцид, це справжнє блокування населеного пункту, це справжнє терористичне нелюдське ставлення до мирних жителів", - заявив Живицький.

Він також зазначив, що російські військові змінюються, оскільки відбувається ротація, і приходять нові, які ще більш жорстокі і безжальні.

Голови Сумської ОДА заявив, що в понеділок, 21 березня, окупанти викрали останній автомобіль екстреної медичної допомоги з території Тростянецької центральної допомоги.

Нагадаємо, у Сумах російські військові обстріляли територію підприємства "Сумихімпром", в результаті чого стався витік аміаку з пошкодженого резервуара.

Ми також писали про те, що в Сумській області ЗСУ знищили чергову колону російських окупантів.

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Сумская область Війна Росії проти України
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