В Миколаєві обстріляли морський порт. Інфраструктура зазнала значних пошкоджень
Російські окупаційні війська в ніч 22 березня обстріляли морський порт у місті Миколаїв. Інфраструктура зазнала значних пошкоджень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації морських портів України.
"Сьогодні вночі по морському порту Миколаїв було завдано удару. Внаслідок цього, портова інфраструктура зазнала значних пошкоджень", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти з "Градів" також обстріляли села в Криворізькому районі.
Крім того, ворожі війська продовжували обстрілювати Луганську область. За минулу добу було пошкоджено 25 об'єктів.
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