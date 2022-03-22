Прямий виїзд з Чернігова у бік Києва замінований, - мер
Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що виїзд з міста у бік Києва замінований. Проте гуманітарна допомога все ж доїжджає до Чернігова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю мера видання LB.
"Я можу підтвердити, що прямий виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований", - зазначив мер.
Він додав, що гуманітарні вантажі доїжджають до міста, не дивлячись на обстріли російських окупантів.
За словами Атрошенка, околиці Чернігова знищені на 60-70%, проте дерев'яна забудова міста частково вціліла.
Нагадаємо, 22 березня в Чернігові повністю зникла електроенергія. Також через знеструмлення в місті відсутнє водопостачання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.