У Краматорську окупанти знову застосували заборонені фосфорні боєприпаси
Російські окупанти під час бомбардування Краматорська Донецької області в черговий раз застосували фосфорні боєприпаси, які заборонені міжнародними угодами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника керівника патрульної поліції Києва Олексія Білошицького.
"Чергове використання фосфорних боєприпасів у Краматорську. Заборони і конвенції - це для цивілізованого світу", - зазначив Білошицький.
Він також підкреслив, що російські військові тільки так і можуть воювати.
Зазначимо, що фосфорні боєприпаси належать до типу запальних. Їх начиняють білим фосфором або запальними речовинами на його основі.
Температура горіння фосфорних боєприпасів залежить від ряду умов і становить 900-1200 градусів. При попаданні на шкіру білий фосфор викликає важкі опіки.
Нагадаємо, у Попасній Луганської області російські окупанти також використовували фосфорні боєприпаси.
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