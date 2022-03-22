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У Краматорську окупанти знову застосували заборонені фосфорні боєприпаси

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Краматорськ, Вівторок 22 березня 2022 05:01
У Краматорську окупанти знову застосували заборонені фосфорні боєприпаси Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Російські окупанти під час бомбардування Краматорська Донецької області в черговий раз застосували фосфорні боєприпаси, які заборонені міжнародними угодами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника керівника патрульної поліції Києва Олексія Білошицького.

"Чергове використання фосфорних боєприпасів у Краматорську. Заборони і конвенції - це для цивілізованого світу", - зазначив Білошицький.

Він також підкреслив, що російські військові тільки так і можуть воювати.

Зазначимо, що фосфорні боєприпаси належать до типу запальних. Їх начиняють білим фосфором або запальними речовинами на його основі.

Температура горіння фосфорних боєприпасів залежить від ряду умов і становить 900-1200 градусів. При попаданні на шкіру білий фосфор викликає важкі опіки.

Нагадаємо, у Попасній Луганської області російські окупанти також використовували фосфорні боєприпаси.

Ми також писали про те, що в Сумах окупанти відкрили вогонь по територію підприємства "Сумихімпром", після чого стався витік аміаку.

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Війна Росії проти України Донецька область
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