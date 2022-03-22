У Краматорську окупанти знову застосували заборонені фосфорні боєприпаси

Російські окупанти під час бомбардування Краматорська Донецької області в черговий раз застосували фосфорні боєприпаси, які заборонені міжнародними угодами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника керівника патрульної поліції Києва Олексія Білошицького.

"Чергове використання фосфорних боєприпасів у Краматорську. Заборони і конвенції - це для цивілізованого світу", - зазначив Білошицький.

Він також підкреслив, що російські військові тільки так і можуть воювати.

Зазначимо, що фосфорні боєприпаси належать до типу запальних. Їх начиняють білим фосфором або запальними речовинами на його основі.

Температура горіння фосфорних боєприпасів залежить від ряду умов і становить 900-1200 градусів. При попаданні на шкіру білий фосфор викликає важкі опіки.