Під Маріуполем бойовики "ДНР" захопили колону евакуаційних автобусів, - Верещук

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Ось ціна слова тих, хто каже, що вони миротворці, хто каже, що приніс мир. Це визнаний коридор, ми його погодили, і зараз людей тримають у заручниках, повідомляють, що техніку заберуть, а людей, можливо, пустять, а може й ні", - сказала Верещук.

Зазначається, що бойовики "ДНР" захопили автобуси та працівників ДСНС. Також Верещук запевняє, що українська сторона намагається всіма силами їх витягнути.

За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, інцидент стався біля селища Мангуш Маріупольського району.

Раніше ми повідомляли, що російські військові викрали трьох громадян Ізраїлю в Мелітополі.

Також ми писали, що окупанти захопили у полон гуманітарну колону у Харківській області.

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