Окупанти накрили вогнем Авдіївку. Загинули 5 жителів, поранено 20

Російські окупанти завдали по Авдіївці ударів авіацією та артилерією, що призвело до жертв серед мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Донецької обласної Військової адміністрації Павла Кириленка.

"Цей жах влаштувала у місті російська авіація та артилерія. Російські фашисти сьогодні вбили 5 жителів Авдіївки, 20 поранили", - йдеться в повідомленні. Також в ДонОВА опублікували фото, на якому показали, як зараз виглядає Авдіївка після ворожих ударів. Результати ударів військ РФ по Авдіївці (фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda)