Окупанти накрили вогнем Авдіївку. Загинули 5 жителів, поранено 20
Російські окупанти завдали по Авдіївці ударів авіацією та артилерією, що призвело до жертв серед мирного населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Донецької обласної Військової адміністрації Павла Кириленка.
"Цей жах влаштувала у місті російська авіація та артилерія. Російські фашисти сьогодні вбили 5 жителів Авдіївки, 20 поранили", - йдеться в повідомленні.
Також в ДонОВА опублікували фото, на якому показали, як зараз виглядає Авдіївка після ворожих ударів.
Результати ударів військ РФ по Авдіївці (фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Нагадаємо, минулої ночі у Донецькій області війська РФ обстрілювали Авдіївку, Мар'їнку (тут окупанти пробували прорватися в місто), Торецьк. У Маріуполі ситуація важка, в місті голод, проходили вуличні бої.
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