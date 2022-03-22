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Вуличні бої за Тростянець тривають: жителів просять залишатися в укриттях

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Тростянець, Вівторок 22 березня 2022 09:25
Вуличні бої за Тростянець тривають: жителів просять залишатися в укриттях Фото: бої за Тростянець 22 березня тривають (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Тростянці тривають вуличні бої за місто. Місцевих жителів просять переховуватися в підвальних приміщеннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Тростянця Юрія Бова у Facebook.

"Тривають бої за Тростянець. Молимося за життя кожного нашого військового та хлопців з ТРО", - написав Бова.

Він наголосив, що за умови вуличних боїв мова про "зелений коридор", доставку гуманітарних грузів в Тростянець чи ремонт пошкоджених електроліній сьогодні не йде.

"Прохання до жителів. Під час обстрілів і вуличних боїв максимально переховуватися в підвальних приміщеннях. Треба це все жахіття витерпіти! Ми переможемо!" - додав Бова.

Нагадаємо, вчора російські окупанти в черговий раз обстріляли місто Тростянець Сумської області. З важкої артилерії удари були нанесені по житлових будинках місцевих жителів. В результаті інциденту загинуло 3 людини.

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