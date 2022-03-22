За день у Луганській області сталося 14 пожеж, пошкоджено будинки та лікарню, - голова ОДА

Російські окупанти продовжують обстрілювати Луганську область. Протягом 21 березня через їх дії сталося 14 пожеж. Пошкоджено також близько 25 об'єктів, з них - 2 багатоквартирних і 16 приватних житлових будинків, дитяча лікарня в Сєвєродонецьку, школа в Рубіжному, продовольчий склад і об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ОДА Луганської області Сергія Гайдая.

За його словами, в Сєвєродонецьку російська армія знищує оптові склади з продуктами харчування. Але у жителів проблем з їжею не буде, оскільки в місті налагоджені поставки продуктів. Крім того, окупанти продовжують тероризувати Рубіжне.

"Вчора протягом дня вогонь у Рубіжному майже не припинявся. По кілька разів рятувальники і швидка отримували виклики, намагалися виїхати за вказаними адресами, але обстріли не дозволяли оперативно дістатися до постраждалих", - розповів Гайдай.

В деякі місця рятувальники і медки не могли потрапити годинами, тому що вибухи снарядів не вщухали.

"Коли бліцкригу в Рубіжному у росіян не вийшло, вони почали робити те, що вміють - знищувати місто: руйнують будинки, школи, лікарні. Втім, ми рятуємо поранених і намагаємося щодня евакуювати охочих", - додав голова ОДА.