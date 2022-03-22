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За день у Луганській області сталося 14 пожеж, пошкоджено будинки та лікарню, - голова ОДА

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Луганськ, Вівторок 22 березня 2022 08:09
За день у Луганській області сталося 14 пожеж, пошкоджено будинки та лікарню, - голова ОДА Фото: 21 березня в Луганській області сталося 14 пожеж (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

Російські окупанти продовжують обстрілювати Луганську область. Протягом 21 березня через їх дії сталося 14 пожеж. Пошкоджено також близько 25 об'єктів, з них - 2 багатоквартирних і 16 приватних житлових будинків, дитяча лікарня в Сєвєродонецьку, школа в Рубіжному, продовольчий склад і об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ОДА Луганської області Сергія Гайдая.

За його словами, в Сєвєродонецьку російська армія знищує оптові склади з продуктами харчування. Але у жителів проблем з їжею не буде, оскільки в місті налагоджені поставки продуктів. Крім того, окупанти продовжують тероризувати Рубіжне.

"Вчора протягом дня вогонь у Рубіжному майже не припинявся. По кілька разів рятувальники і швидка отримували виклики, намагалися виїхати за вказаними адресами, але обстріли не дозволяли оперативно дістатися до постраждалих", - розповів Гайдай.

В деякі місця рятувальники і медки не могли потрапити годинами, тому що вибухи снарядів не вщухали.

"Коли бліцкригу в Рубіжному у росіян не вийшло, вони почали робити те, що вміють - знищувати місто: руйнують будинки, школи, лікарні. Втім, ми рятуємо поранених і намагаємося щодня евакуювати охочих", - додав голова ОДА.

Нагадаємо, голова Донецької ОДА Павло Кириленко заявив, що в заблокованих окупантами околицях Маріуполя люди вмирають від голоду.

Ми також писали про те, що Росія готується відправляти "гумконвої" по Запорізькій області.

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