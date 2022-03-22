ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мер Борисполя просить жителів по можливості виїхати з міста

Новость на русском →
Бориспіль, Вівторок 22 березня 2022 05:03
Мер Борисполя просить жителів по можливості виїхати з міста Фото: мер Борисполя Володимир Борисенко (facebook.com/borysenkoboryspil)
Автор: Володимир Костирін

Мер Борисполя Володимир Борисенко рекомендує місцевим жителям і переселенцям виїхати з міста заради власної безпеки, оскільки в околицях тривають бої з російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення міського голови.

Він звернув увагу, що чим менше в місті цивільних, тим українським військовим легше боротися із загарбниками та простіше тримати оборону.

Так, розповів Борисенко, зараз у жителів Борисполя немає особливої потреби залишатися в місті.

"Я звертаюся до цивільного населення - будьте розумними і зверніться до колл-центру (телефон (050) 656-73-17), щоб по можливості виїхати з міста", - закликав мер

Зараз майже щодня з Борисполя відправляються рейси в західні області України. Для допомоги та консультації з організації виїзду можна звернутися до колл-центру. Можна виїжджати з міста колонами на своєму транспорті або на автобусах, які організовує місцева влада.

Також Борисенко рекомендує бажаючим покинути місто підготуватися до виїзду заздалегідь, і нагадав, що під час посиленої комендантської години (в Київській області діє до 07:00 середи 23 березня) виїхати з Борисполя не вийти, оскільки жителі повинні в цей час залишатися вдома або в укриттях.

Відео: мер Борисполя закликав жителів виїхати з міста заради власної безпеки

Нагадаємо, раніше керівник Київської ОВА Олександр Павлюк, що хоча війська РФ зупинені під Києвом, окупанти шукають шляхи для наступу на столицю і збирають резерви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бориспіль Війна Росії проти України
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Росіяни своїх здають: що кажуть окупанти після трьох тижнів війни проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Росіяни своїх здають: що кажуть окупанти після трьох тижнів війни проти України