Продукти в зоні бойових дій видаватимуть безкоштовно. Уряд встановив перелік та норми
Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану. В регіонах, на території яких тривають активні бойові дії, забезпечення продовольчими товарами здійснюється безоплатно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 20 березня 2022 р. № 328.
Постановою затверджено порядок безоплатної видачі населенню продовольчих товарів та перелік продуктів. Під час видачі товарів населенню допустиме відхилення ± 20%.
Крім того, уряд постановив закупити 10 млн пакетів пластикових з ручками місткістю до 12 кілограмів та 3 млн пакетів місткістю до 3 кілограмів.
|
Найменування
|
Обсяг на одну особу на місяць, кілограмів
|
Зерно (пшениця та/або кукурудза) для хліба, борошна
|
12,14
|
Крупи, рис; зерно для круп в перерахунку на еквівалент крупи
|
2
|
Макаронні вироби
|
1
|
Олія соняшникова
|
1
|
Консерви м’ясні, рибні, бобові
|
2,5
|
Цукор
|
1
|
Молоко пастеризоване або його замінник (згущене молоко, сухе молоко в перерахунку на еквівалент незбираного молока)
|
5
|
Хлібобулочні та кондитерські вироби (печиво, сухарі, хлібці, бублики, пряники)
|
1
|
Чай, кава
|
0,2
Продукти видаватимуть в адміністративно-територіальних одиницях, на території яких надається допомога в рамках Програми єПідтримка:
- Волинська область
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Запорізька область
- Київська область
- м. Київ
- Луганська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Сумська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Чернігівська область
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