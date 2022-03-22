Продукти в зоні бойових дій видаватимуть безкоштовно. Уряд встановив перелік та норми

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану. В регіонах, на території яких тривають активні бойові дії, забезпечення продовольчими товарами здійснюється безоплатно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 20 березня 2022 р. № 328 .

Постановою затверджено порядок безоплатної видачі населенню продовольчих товарів та перелік продуктів. Під час видачі товарів населенню допустиме відхилення ± 20%.

Крім того, уряд постановив закупити 10 млн пакетів пластикових з ручками місткістю до 12 кілограмів та 3 млн пакетів місткістю до 3 кілограмів.

Найменування Обсяг на одну особу на місяць, кілограмів Зерно (пшениця та/або кукурудза) для хліба, борошна 12,14 Крупи, рис; зерно для круп в перерахунку на еквівалент крупи 2 Макаронні вироби 1 Олія соняшникова 1 Консерви м’ясні, рибні, бобові 2,5 Цукор 1 Молоко пастеризоване або його замінник (згущене молоко, сухе молоко в перерахунку на еквівалент незбираного молока) 5 Хлібобулочні та кондитерські вироби (печиво, сухарі, хлібці, бублики, пряники) 1 Чай, кава 0,2

Продукти видаватимуть в адміністративно-територіальних одиницях, на території яких надається допомога в рамках Програми єПідтримка: