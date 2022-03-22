Ірпінь, Гостомель та Житомирська траса - бої: яка ситуація в Київській області
Станом на сьогодні, 22 березня в Ірпені, Гостомелі та на Житомирській трасі тривають бої. У низці населених пунктів Вишгородського району - гуманітарна катастрофа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОДА Олександра Павлюка в Telegram.
Білоцерківський, Бориспільський та Обухівський райони. Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів.
Бучаський район
- Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмитрівська громади - під обстрілами. Особливо потерпають Макарів, Копилів, Северинівка, Колонщина, Мотижин, Ясногородка, Березівка, Бабинці, Здвижівка.
- Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка - на межі гуманітарної катастрофи.
- У Бородянській, Дмитрівській Бучанській та Гостомельській громадах – переміщення ворога.
- Бучанська та Немішаєвська громади - ворог окопався
- Житомирська траса, Ірпінь, Гостомель - бої.
Броварський район
- У Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської громадах - ворожа техніка.
Багато пошкодженої цивільної інфраструктури.
Вишгородський район
- В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа.
- Славутич повністю ізольований.
Фастівський район.
В с. Осикове влучила ворожа ракета. Пошкоджені будинки.
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