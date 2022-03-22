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Ірпінь, Гостомель та Житомирська траса - бої: яка ситуація в Київській області

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Київська область, Вівторок 22 березня 2022 12:29
Ірпінь, Гостомель та Житомирська траса - бої: яка ситуація в Київській області Фото: 22 березня бої тривають в Ірпені, Гостомелі та на Житомирській трасі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 22 березня в Ірпені, Гостомелі та на Житомирській трасі тривають бої. У низці населених пунктів Вишгородського району - гуманітарна катастрофа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОДА Олександра Павлюка в Telegram.

Білоцерківський, Бориспільський та Обухівський райони. Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів.

Бучаський район

  • Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмитрівська громади - під обстрілами. Особливо потерпають Макарів, Копилів, Северинівка, Колонщина, Мотижин, Ясногородка, Березівка, Бабинці, Здвижівка.
  • Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка - на межі гуманітарної катастрофи.
  • У Бородянській, Дмитрівській Бучанській та Гостомельській громадах – переміщення ворога.
  • Бучанська та Немішаєвська громади - ворог окопався
  • Житомирська траса, Ірпінь, Гостомель - бої.

Броварський район

  • У Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської громадах - ворожа техніка.

Багато пошкодженої цивільної інфраструктури.

Вишгородський район

  • В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа.
  • Славутич повністю ізольований.

Фастівський район.

В с. Осикове влучила ворожа ракета. Пошкоджені будинки.

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