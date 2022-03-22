В Маріуполі військові знищили ворожий літак

Українські захисники продовжують знищувати ворожу техніку. Сьогодні в районі басейну Нептун збили один із літаків окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

"О 16:45 в районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українська ППО знищила три ворожі повітряні цілі на Слобожанському напрямку.

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