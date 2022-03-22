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Гостомель і Буча поки повністю під окупацією. ЗСУ нарощує резерви для наступу

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Київ, Вівторок 22 березня 2022 03:37
Гостомель і Буча поки повністю під окупацією. ЗСУ нарощує резерви для наступу Олександр Павлюк, голова Київської ОВА (Фото: gordonua.com)
Автор: Константин Широкун

Олександр Павлюк, голова Київської ОВА, заявив, що на сьогоднішній день Гостомель і Буча тимчасово повністю окуповані військами противника. ЗСУ збирають резерви для переходу в контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Олександра Павлюка, керівника Київської обласної Військової адміністрації.

"У Гостомелі та Бучі поки ніяких дій ми робити не можемо. Нам потрібно не дати противнику перейти річку Ірпінь і перейти в наступ на Київ. Поки потенціал не дає нам можливостей перейти в наступ в цьому напрямку", - зазначив Павлюк. Також він додав, що з кожним днем військовий потенціал противника виснажується, а ЗСУ використовують цей час для акумуляції резервів.

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