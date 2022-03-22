Окупанти обстріляли магазин у Сєвєродонецьку, є загиблі та поранені
Фото: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Російські війська 22 березня обстріляли магазин у Сєвєродонецьку. В результаті є загиблі і поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.
"Повторення вчорашнього випадку в Харківському супермаркеті. Окупанти влучили в магазин у Сєвєродонецьку. Є загиблі і поранені, кількість уточнюється", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що виїзд з міста в бік Києва заміновано, але гуманітарна допомога все-таки доїжджає до міста.
Сьогодні стало відомо, що Чернігів залишився без електроенергії і водопостачання.
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