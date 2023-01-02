Массированный удар РФ по Украине и новая страна в Шенгенской зоне: новости за выходные

Российские военные 31 декабря нанесли массированный ракетный удар по Украине с использованием ракет и иранских дронов-камикадзе. Также с 1 января Хорватия присоединилась к Еврозоне, а также стала полноправным членом Шенгенской зоны.

Более детально о том, что произошло за выходные, 31 декабря и 1 января, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Кременная является важным стратегическим населенным пунктом для Луганской области. После освобождения этого города для ВСУ могут открыться сразу два направления.

Российские захватчики прицельно ударили ракетой С-300 по Лиманскому отделению полиции (Донецкая область).

С начала войны Российская Федерация ограничила количество использования боеприпасов в три раза. Уже к марту враг столкнется с дефицитом.

Немецкая компания Kraus-Maffei Wegmann начала производство самоходных артиллерийских установок RCH-155 для украинской армии.

В воскресенье, 1 января, русские войска обстреляли пять общин Сумской области. Всего в течение дня оккупанты нанесли 114 ударов.

Войска РФ уже потеряли в Украине больше военной техники и вооружения, чем их группировка имела на момент полномасштабного вторжения 24 февраля.

Россия имеет крылатых ракет на 2-3 раза для нанесения мощных массированных ракетных ударов по Украине. Это максимум, на что способен враг.

Российские войска после активных боевых действий на Бахмутском направлении нуждаются в оперативной паузе. Однако руководство РФ не позволит своей армии этого сделать.

В Луганской области российские войска ударили по полицейским и волонтерам, которые везли жителям деоккупированных населенных пунктов гуманитарную помощь.

Российские военные 1 января обстреляли Орехов Запорожской области, в результате чего один человек погиб.

Россияне нанесли новый массированный удар по Украине: все последствия атаки

Российские оккупанты 31 декабря в очередной раз массированно обстреляли территорию Украины при помощи ракет. Есть разрушения и жертвы.

В ходе российской атаки со стороны России было выпущено более 20 ракет, украинскими силами ПВО было сбито 12 воздушных целей.

На фоне массированного обстрела по Украине россияне запустили ракеты по Хмельницкому. Есть раненые.

В результате массированной ракетной атаки на Киев поврежден Дворец Украина. В Офисе президента показали фото здания после атаки.

Украинские защитники уничтожили семь вражеских воздушных целей над Киевом во время очередного массированного удара россиян 31 декабря.

Ракетная атака на Киев: ранены 20 человек, больше половины из них – госпитализированы

В результате ракетной атаки РФ 31 декабря на столицу Украины ранения получили 20 человек, также один человек погиб.

"В результате российской атаки на гражданские объекты столицы 1 человек погиб, 20 - пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте", - заявил Кличко.

Он также отметил, что повреждения получили здания двух школ в Соломенском районе столицы, и одна - в Печерском. Кроме того, поврежден один детсад в Соломенском районе. Пострадавших на этих объектах нет.

Украина вернула домой 140 защитников

Украина провела крупный обмен пленными, домой вернулись 140 защитников страны, среди которых воины из Мариуполя и острова Змеиный.

По его словам, домой вернулись раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы теробороны из Славутича, а также воины с Бахмутского направления.

Всего в результате сегодняшнего обмена из плена освобождены 82 бойца ВСУ, 15 из ТРо, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГПСУ, 132 мужчины и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат.

Хорватия с сегодняшнего дня стала новым членом еврозоны

Хорватия с 1 января 2023 года перешла на единую европейскую валюту. Также страна вошла в Шенгенскую зону.

Хорватия стала 20-й страной, перешедшей на евро. Сейчас в стране более половины банкоматов были отключены, чтобы перезагрузить их для выдачи новых банкнот. В течение двух недель куна и евро будут равноправно использоваться для наличных расчетов.

Также с сегодняшнего дня страна присоединилась к Шенгенской зоне, что позволит пересекать границу между соседними государствами без паспортного контроля. Однако это предполагает усиленный контроль на границах со странами, не входящими в состав ЕС.