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"Максимум врага". Россия имеет крылатых ракет на 2-3 мощных удара, - ГУР

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Киев, Воскресенье 01 января 2023 09:30
"Максимум врага". Россия имеет крылатых ракет на 2-3 мощных удара, - ГУР Фото: представитель ГУР Вадим Скибицкий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Россия имеет крылатых ракет на 2-3 раза для нанесения мощных массированных ракетных ударов по Украине. Это максимум, на что способен враг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в эфире телемарафона.

"Дефицит сегодня есть у россиян. Он связан прежде всего с баллистическими ракетами "Искандер". Как видим, давно они применяли этот вид вооружения. Речь идет именно о баллистике. И приближаются к окончанию запасы "Калибров". Гораздо уменьшаются крылатые ракеты воздушного базирования Х -101, Х-555. И наши подсчеты очень просты. Максимум, на что способна Россия - это два-три таких мощных нанесения ударов, как вот мы наблюдали за последнее время", - рассказал Скибицкий.

Он уточнил, говорится, по меркам РФ, о высокоточном вооружении - это крылатые ракеты Х-101, Х-555 и "Калибры".

Он добавил, что в России продолжается производство ракет, хотя и несколько уменьшилось.

Напомним, как недавно рассказал глава украинской разведки Кирилл Буданов, в российских запасах осталось еще около 150 ракет, которых может хватить на две массированные атаки по Украине.

Добавим, ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявлял, что некоторые ракеты, которые Россия использует при обстрелах по территории Украины, идут фактически с конвейера.

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