Буданов рассказал, когда Россия столкнется с дефицитом боеприпасов

С начала войны Российская Федерация ограничила количество использования боеприпасов в три раза. Уже к марту враг столкнется с дефицитом.

Как пояснил Буданов, если бы не помощь Украине в марте, нашим героям нечем было бы стрелять.

"Средства поражения были бы, а боеприпасы - отсутствуют. И все это время мы боремся с этой проблемой, производством у нас новых, налаживание мощностей производства за рубежом, попытки купить, обеспечить себя боеприпасами. Это самая главная проблема, эта проблема более остра, чем недостаток боевой техники", - отметил начальник ГУР МО.

По словам Буданов, Россия со своей стороны не рассчитывала на длительную войну и с начала полномасштабного вторжения использовала очень большие объемы боеприпасов ежедневно. В то же время, эта цифра уже упала до 19-20 тысяч единиц в сутки, хотя россияне начинали с 60 тысяч.

Паритетность между Украиной и Россией состоит в том, что наша страна и дальше будет получать боеприпасы от западных союзников и производить свои, а враг - в ближайшее время столкнется с дефицитом.

"Россия очень скоро столкнется с тем, что они могут рассчитывать только на свой остаток, собственные производственные мощности и то, что они смогут получить за границей, однако это ни на что не повлияет. К марту они придут в критическое состояние", - отметил Буданов.