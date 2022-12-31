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Россияне выпустили сегодня более 20 ракет по Украине: сколько сбила ПВО

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Украина, Суббота 31 декабря 2022 16:40
Россияне выпустили сегодня более 20 ракет по Украине: сколько сбила ПВО Фото: россияне выпустили сегодня более 20 ракет по Украине (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 31 декабря, в ходе российской атаки со стороны России было выпущено более 20 ракет, украинскими силами ПВО было сбито 12 воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного в Telegram.

Залужный рассказал, что сегодня Российская Федерация в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, в ходе которого с российской стороны было выпущено более 20 ракет.

"Предварительно, противник совершил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования", - пояснил он.

Однако главнокомандующий заявил, что 12 ракет были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. В частности:

  • В Киевской области сбили - 6 ракет;
  • В Житомирской - 5;
  • В Хмельницкой - 1.

Напомним, в офисе президента уже показали последствия ракетного удара по гостинице в Киеве.

Всю актуальную информацию о состоянии в регионах после сегодняшней ракетной атаки вы можете узнать в материале РБК-Украина.

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