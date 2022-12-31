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Над Киевом уничтожены семь вражеских воздушных целей, - КМВА

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Киев, Суббота 31 декабря 2022 15:55
Над Киевом уничтожены семь вражеских воздушных целей, - КМВА Фото: над Киевом уничтожены семь вражеских воздушных целей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники уничтожили семь вражеских воздушных целей над Киевом во время очередного массированного удара россиян 31 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КМВА.

По предварительным данным, вследствие падения обломков:

  • В Голосеевском районе повреждено хозяйственное сооружение и автомобиль. Пострадавших нет.
  • В Соломенском районе поврежден частный жилой дом и гостиница.
  • В Печерском районе разрушениям подверглась гостиница, также есть незначительные повреждения близлежащих зданий.
  • Есть разрушения в Днепровском районе.

На данный момент известно об одном погибшем и 16 пострадавших. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Напомним, сегодня оккупанты снова нанесли массированный удар по украинским городам. В частности, в Киеве поврежден отель в центре, а также Дворец Украина.

Подробнее о ситуации в Киеве и других областях - читайте по ссылке.

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