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Хорватия с сегодняшнего дня стала новым членом еврозоны

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Воскресенье 01 января 2023 11:33
Хорватия с сегодняшнего дня стала новым членом еврозоны Фото: Хорватия с сегодняшнего дня стала новым членом еврозоны (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня Хорватия перешла на единую европейскую валюту. Также страна вошла в Шенгенскую зону.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Хорватского национального банка.

Хорватия стала 20-й страной, перешедшей на евро. Сейчас в стране более половины банкоматов были отключены, чтобы перезагрузить их для выдачи новых банкнот. В течение двух недель куна и евро будут равноправно использоваться для наличных расчетов.

"Необходимо иметь при себе немного наличных денег, потому что в выходные банковская система будет в переходном состоянии. Следовательно, ни карты, ни интернет-банкинг работать не будут. 2 января все должно быть хорошо и система будет функционировать нормально", - заявил глава Хорватского национального банка Борис Вуйчич.

Также с сегодняшнего дня страна присоединилась к Шенгенской зоне, что позволит пересекать границу между соседними государствами без паспортного контроля. Однако это предполагает усиленный контроль на границах со странами, не входящими в состав ЕС.

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Хорватия Шенгенская зона
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