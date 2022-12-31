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Украина вернула домой 140 защитников

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Киев, Суббота 31 декабря 2022 16:53
Украина вернула домой 140 защитников Фото: Украина провела крупный обмен пленными (t.me/ermaka2022)
Автор: Константин Широкун

Украина провела крупный обмен пленными, домой вернулись 140 защитников страны, среди которых воины из Мариуполя и острова Змеиный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"В Новый год мы не только отбиваем ракетные атаки врага, но возвращаем наших людей. Это очередной крупный обмен, который удалось совершить – 140 человек возвращаются домой", - отметил Ермак.

По его словам, домой вернулись раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы теробороны из Славутича, а также воины с Бахмутского направления.

Всего в результате сегодняшнего обмена из плена освобождены 82 бойца ВСУ, 15 из ТРо, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГПСУ, 132 мужчины и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат.

"Пока они стреляют, мы отбиваемся, отвечаем и возвращаем. Вернем всех. Иначе – не будет. Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными", - добавил глава Офиса президента.

Напомним, ранее в ГУР сообщали, что работа по освобождению украинских защитников из плена РФ продолжается. В ближайшее время следует ожидать положительных новостей.

Также ранее мы писали, что в русском плену находятся более 3 тысяч украинских военных. Еще около 15 тысяч человек числятся без вести пропавшими.

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Андрей Ермак Обмен пленными Вторжение России в Украину
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