Украина вернула домой 140 защитников

Украина провела крупный обмен пленными, домой вернулись 140 защитников страны, среди которых воины из Мариуполя и острова Змеиный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"В Новый год мы не только отбиваем ракетные атаки врага, но возвращаем наших людей. Это очередной крупный обмен, который удалось совершить – 140 человек возвращаются домой", - отметил Ермак.

По его словам, домой вернулись раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы теробороны из Славутича, а также воины с Бахмутского направления.

Всего в результате сегодняшнего обмена из плена освобождены 82 бойца ВСУ, 15 из ТРо, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГПСУ, 132 мужчины и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат.

"Пока они стреляют, мы отбиваемся, отвечаем и возвращаем. Вернем всех. Иначе – не будет. Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными", - добавил глава Офиса президента.