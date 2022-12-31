Войска РФ потеряли больше техники и оружия, чем имели на момент вторжения, - Генштаб

Войска РФ уже потеряли в Украине больше военной техники и вооружения, чем их группировка имела на момент полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"В ходе боевых действий противник продолжает нести огромные потери. По основным типам вооружения и военной техники, таким как танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, они уже даже превышают количество вооружения и военной техники, которое было в группировке противника до начала вторжения", - отметил Громов.

По его словам, ВСУ уничтожили более 3 тысяч танков, 6 тысяч боевых бронированных машин, 2 тысячи артиллерийских систем, 420 систем залпового огня, около 300 боевых самолетов, 270 вертолетов противника.

Бригадный генерал также уточнил, что с начала боевых действий только группировкой Воздушных Сил ВСУ всего уничтожено 1893 воздушных целей, из них 187 самолетов, 107 вертолетов, 678 крылатых ракет и почти тысяча БПЛА.