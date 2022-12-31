Оккупанты ударили ракетой С-300 по отделению полиции в Лимане: пострадал полицейский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко .

В результате атаки полицейский получил ранения. У него травмы средней тяжести, ему оказывают медицинскую помощь.

"В руках полицейской из "Белых ангелов" - почти уцелевший украинский флаг из разбитого отделения полиции. Россия уничтожила здание, но не наш дух! И с каждым днем мы становимся сильнее и устойчивее", - написал Клименко.

Напомним, сегодня ночью оккупанты ночью ударили по военному городку в Черниговской области. Вероятно, они били баллистической ракетой "Искандер".

Кроме того, 29 декабря россияне нанесли четыре ракетных удара по Константиновке, один человек пострадал.

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