Масований удар РФ по Україні та нова країна в Шенгенській зоні: новини за вихідні

Російські військові 31 грудня завдали масованого ракетного удару по Україні з використанням ракет та іранських дронів-камікадзе. Також із 1 січня Хорватія приєдналася до Єврозони, а також стала повноправним членом Шенгенської зони.

Більш детально про те, що сталося за вихідні, 31 грудня та 1 січня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Кремінна є важливим стратегічним населеним пунктом Луганської області. Після звільнення цього міста для ЗСУ можуть відкритися одразу два напрями.

Російські загарбники прицільно вдарили ракетою С-300 по Лиманському відділенню поліції (Донецька область).

З початку війни Російська Федерація обмежила кількість використання боєприпасів утричі. Вже до березня ворог зіштовхнеться із дефіцитом.

Німецька компанія Kraus-Maffei Wegmann розпочала виробництво самохідних артилерійських установок RCH-155 для української армії.

У неділю, 1 січня, російські війська обстріляли п'ять громад Сумської області. Загалом протягом дня окупанти завдали 114 ударів.

Війська РФ вже втратили в Україні більше військової техніки та озброєння, ніж їхнє угруповання мало на момент повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Росія має крилатих ракет на 2-3 рази для завдання потужних масованих ракетних ударів по Україні. Це максимум, на що здатний ворог.

Російські війська після активних бойових дій на Бахмутському напряміпотребують оперативної паузи. Проте керівництво РФ не дозволить своїй армії цього зробити.

У Луганській області російські війська вдарили по поліцейських та волонтерах, які везли жителям деокупованих населених пунктів гуманітарну допомогу.

Російські військові 1 січня обстріляли Оріхів Запорізької області, внаслідок чого одна людина загинула.

Росіяни завдали нового масованого удару по Україні: всі наслідки атаки

Російські окупанти 31 грудня в чергове масовано обстріляли територію України за допомогою ракет. Є руйнування та жертви.

У ході російської атаки з боку Росії було випущено понад 20 ракет, українськими силами ППО було збито 12 повітряних цілей.

На тлі масованого обстрілу по Україні росіяни запустили ракети по Хмельницькому. Є поранені.

Внаслідок масованої ракетної атаки на Київ пошкоджено Палац Україна. В офісі президента показали фото будівлі після атаки.

Українські захисники знищили сім ворожих повітряних цілей над Києвом під час чергового масованого удару росіян 31 грудня.

Ракетна атака на Київ: поранено 20 людей, більше половини з них – госпіталізовано

Внаслідок ракетної атаки РФ 31 грудня на столицю України поранення отримали 20 осіб, також одна людина загинула.

"В результаті російської атаки на цивільні об'єкти столиці 1 особа загинула, 20 - постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці", - заявив Кличко.

Він також зазначив, що пошкодження отримали будівлі двох шкіл у Солом'янському районі столиці, і одна – у Печерському. Крім того, пошкоджено один дитсадок у Солом'янському районі. Постраждалих на цих об'єктах немає.

Україна повернула додому 140 захисників

Україна провела великий обмін полоненими, додому повернулися 140 захисників країни, серед яких воїни з Маріуполя та острова Зміїний.

За його словами, додому повернулися поранені, а також захисники Маріуполя, острови Зміїний, добровольці тероборони зі Славутича, а також воїни з Бахмутського спрямування.

Всього в результаті сьогоднішнього обміну з полону звільнено 82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 з НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ, 132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцери та 118 сержантів та солдатів.

Хорватія від сьогодні стала новим членом єврозони

Хорватія з 1 січня 2023 року перейшла на єдину європейську валюту. Також країна увійшла до Шенгенської зони.

Хорватія стала 20 країною, що перейшла на євро. Наразі в країні більше половини банкоматів було відключено, щоб перезавантажити їх для видачі нових банкнот. Протягом двох тижнів куна та євро рівноправно використовуватимуться для готівкових розрахунків.

Також із сьогоднішнього дня країна приєдналася до Шенгенської зони, що дозволить перетинати кордон між сусідніми державами без паспортного контролю. Однак це передбачає посилений контроль на кордонах із країнами, які не входять до складу ЄС.