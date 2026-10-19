ua en ru
Пн, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Партнеры снова не предупредили. РФ за ночь повредила более 10 энергообъектов, - Зеленский

11:16 19.10.2026 Пн
3 мин
aimg Елена Чупровская
Партнеры снова не предупредили. РФ за ночь повредила более 10 энергообъектов, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)
Додати як бажане джерело в Google

Россия этой ночью ударила баллистикой по Киеву и Киевщине, а еще по энергетике в одиннадцати областях страны. По меньшей мере, 550 тысяч семей остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Снова российская баллистическая атака несколькими волнами за ночь и снова не было предупреждения от партнеров", - заявил Зеленский.

В общей сложности россияне применили 16 баллистических ракет. По словам президента, это была целенаправленная атака против Киева и Киевщины.

Также Россия запустила более двухсот дронов разных типов, в том числе реактивные "Шахеды". Они летели от Харьковщины и Днепровщины до Волыни, Ровенщины и Одесщины.

Мишенью снова была энергетика и инфраструктура. Однако повреждены также медицинская клиника, школа, станция метро и обычные жилые дома, рассказал Зеленский.

"К сожалению, есть жертвы. Мои соболезнования родным и близким. Людям, получившим ранения, оказывается помощь", - сказал президент.

Ночью и утром Россия атаковала энергетические объекты в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Ровенской областях.

Только за одну эту ночь повреждено более 10 объектов энергетической инфраструктуры . По меньшей мере, 550 тысяч семей остались без света. Ремонтные бригады работают на местах.

Что президент сказал о партнерах

"Украина никогда не хотела этой войны, и мы восприняли положительно буквально каждую попытку партнеров завершить эту войну достойно, на каждое предложение прекращения огня был наш положительный ответ", - подчеркнул Зеленский.

Ответом России снова и снова есть баллистика, "Шахеды" и убийства, подчеркнул он. По его словам, глава Кремля не хочет не только завершения войны, но и каких-либо шагов для снижения напряжения. Каждый из партнеров лично сталкивался с этим, когда слышал отказ от России.

Президент призвал называть вещи своими именами.

"Называть агрессора агрессором и помогать Украине защищать жизнь", - подчеркнул он.

Также он добавил, что когда поставки ракет для украинского ПВО блокируются, а Россия получает ослабление или отсрочку санкций, это отрицание реальности от партнеров.

"В реальности война продолжается, и продолжается только из-за российских ударов, российское желание эту войну затягивать. Спасибо всем, кто признает реальность и помогает Украине!" – подытожил президент.

Напомним, Россия атаковала Киев баллистикой, крылатыми ракетами и дронами с вечера 18 октября.

По данным ГСЧС, погиб человек и еще восемь пострадали, повреждена станция метро и жилой многоэтажный дом.

Между тем, утром 19 октября частично без света остались Винницкая, Ровенская и Харьковская области.

В Виннице и части области, кроме того, пропала вода.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Ракеты
Новости
Партнеры снова не предупредили. РФ за ночь повредила более 10 энергообъектов, - Зеленский
Партнеры снова не предупредили. РФ за ночь повредила более 10 энергообъектов, - Зеленский
Аналитика
"Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов